Без суда: с 1 ноября в России изменятся правила взыскания долгов с граждан

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Налоговые органы получат новые возможности.

Что сможет делать налоговая с 1 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С 1 ноября в России налоговая получит новые возможности для взыскания долгов

Налоговые органы с 1 ноября смогут взыскивать с россиян задолженность по обязательным платежам без решения суда. Соответствующий закон вступает в силу с начала следующего месяца. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Игорь Антропенко.

«В России с 1 ноября вступит в силу закон, который позволит налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам», — отметил парламентарий.

В то же время депутат уточнил, что подобные меры будут применяться исключительно в тех случаях, когда отсутствует спор с налоговыми органами.

Кроме того, Антропенко подчеркнул, что обязательные платежи, среди которых задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, будут взыскиваться с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

По словам парламентария, такие меры помогут снизить нагрузку на суды, а также помогут оптимизировать налоговое администрирование в стране. В случае же если граждане не согласны с взысканием платежей, они имеют право на защиту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России предложили передавать пустующие квартиры в собственность муниципалитетов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


