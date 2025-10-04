Фази: в планах России нет нападения на Европу

В планах России нет нападения на Европу, тогда как последняя не замечает реальной угрозы от эскалационной политики, проводящейся НАТО. Об этом заявил журналист Томас Фази в соцсети.

«У нас осталось мало времени, чтобы предотвратить необратимые последствия для всего континента», — отметил он в послании.

По мнению Фази, Евросоюзу (ЕС) не нужно опасаться российской стороны, поскольку у нее отсутствуют стратегические, военные, экономические и прочие причины для нападения. При этом журналист пояснил, что наибольшее опасение должны вызывать действия НАТО, стремящейся превратить конфликт на Украине, в котором она опосредованно участвует, в глобальную войну.

До этого, в 2024 году, во время беседы с американским журналистом Такером Карлсоном президент России Владимир Путин объяснял, что Кремль не видит смысла в нападении на страны НАТО и не планирует это делать. Российский лидер подчеркивал, что политики западных стран постоянно пугают население некой «российской угрозой» для отвлечения внимания от внутренних проблем в государствах.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявлял, что все страны НАТО воюют с Россией и не скрывают этого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.