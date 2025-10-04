«До минимума»: Израиль прекращает военную операцию в секторе Газа

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 18 0

Такое решение политическое руководство страны приняло после того, как обе противоборствующие стороны согласились с планом Трампа.

Израиль прекращает военную операцию в Газе

Фото: Reuters/Stringer

Руководство Израиля приняло решение о прекращении операции в секторе Газа

Политическое руководство Израиля распорядилось прекратить военную операцию в секторе Газа. Об этом сообщает радио Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, подчеркивается, что политическое руководство страны поручило ЦАХАЛ сократить свою военную активность в анклаве «до минимума», перейдя таким образом исключительно к оборонительным операциям.

Уточняется, что решение было принято после того, как обе противоборствующие стороны согласились с предложением президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что Тель-Авив готов приступить к реализации первого этапа плана Трампа. В заявлении подчеркнули, что Израиль ожидает освобождения заложников. Кроме того, уточняется, что израильское руководство продолжит работу с администрацией президента США, чтобы добиться завершения конфликта в соответствии со своими принципами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что радикальное движение ХАМАС согласился с предложением президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

4 окт
«Первый этап»: Израиль после ответа ХАМАС ожидает освобождения заложников
4 окт
Трамп потребовал у Израиля немедленного прекращения бомбардировки Газы
30 сент
Без учета интересов Палестины: «Вечный мир» Трампа на Ближнем Востоке назвали утопией
30 сент
Нетаньяху заявил о намерении «самостоятельно» завершить конфликт в Газе
29 сент
Не идут на уступки: танковые колонны ЦАХАЛ продвигаются к центру Газы
24 сент
Небензя: признание Палестины — исторический долг всего цивилизованного мира
23 сент
Президент Палестины: мы требуем положить конец оккупации
22 сент
Угроза большой войны? Что будет после признания миром независимости Палестины
17 сент
Десятки танков и бронемашин Израиля пересекли границу сектора Газа
16 сент
Минобороны Израиля: ЦАХАЛ продолжит операцию в Газе до разгрома ХАМАС
