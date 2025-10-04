Число погибших участников восхождения на вулкан Камчатки увеличилось до двух

Лилия Килячкова
Пострадавшая женщина скончалась от полученных травм.

Сколько человек погибло на Вилючинском вулкане

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

Количество жертв восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке возросло до двух человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Согласно сообщению ведомства, во время спуска с места происшествия пострадавшая на вулкане женщина скончалась от полученных травм.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли третью участницу группы, совершавшую восхождение на вершину. Ей помогли спуститься на высоту 1,5 тысячи метров, где девушку ждала бригада медиков из Центра медицины катастроф.

В спасательной операции принимают участие более 40 человек — спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и волонтеры.

Трое альпинистов сорвались со склона вулкана Вилючинский сегодня, 4 октября. У одного из участников восхождения получилось вызвать спасателей. Поиски альпинистов осложняло то, что спасатели не знали, по какому маршруту проходили туристы, совершавшие восхождение в составе незарегистрированной группы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что один из туристов погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке.

