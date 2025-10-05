Смертельная цепочка: отравленный спирт продолжает убивать в Ленобласти

Массовое отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области по количеству жертв уже вошло в ТОП-3 в истории России. На данный момент известно о 45 погибших. И это не окончательный итог.

Что самое страшное в этой истории: уже вроде всех задержали, кто был причастен, и изъяли, что можно изъять. Однако уже распроданный бутлегерами контрафактный алкоголь продолжает убивать.

Трагедия коснулась шести районов области, больше всего жертв в райцентре Сланцы и его окрестностях. Хотя источник отравы и вовсе в 400 километрах оттуда. В селе Трубников Бор, где есть склад, куда свозили контрафактный спирт, изъятый в ходе рейдов. Потом его должны были уничтожать, но дальше… Вы понимаете.

Со склада пропало около 2,5 тонны спирта, девять десятых которого составлял этанол, а одна десятая — смертельно опасный метанол.

В рамках уголовного дела задержано 15 человек — 14 из них в СИЗО, один под запретом определённых действий. Там целая сеть — от владельцев ангаров и сторожей до конечных бутлегеров.

Прокуратура организовала проверки на пяти складах в четырех районах и изъяла более пяти тысяч литров спиртосодержащей жидкости. В ходе обысков обнаружены цистерны с алкоголем и готовые к продаже бутылки. То есть вся эта бутлегерская сеть отлично работала годами. А тут произошел сбой, в цепочку сбыта попал не тот спирт. Все.

Но только ли на этом складе так приторговывали контрактом? Или это сеть на весь регион или даже несколько регионов? В этом как раз и предстоит разобраться следствию.

Во всяком случае, даже сейчас, после всей шумихи, на дорогах Ленинградской области ловят курьеров со спиртом и бутылками, которые не могут объяснить происхождение пойла. Может, есть и другие источники?

