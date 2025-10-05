Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 1 029 0

Президент также выразил гордость за отечественную систему образования и достижения российской педагогической школы, которая славится своими методиками и новаторским подходом.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Скопцов; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, который ежегодно отмечается 5 октября.

«Дорогие друзья! Искренне рад поздравить с Днем учителя всех педагогов нашей огромной страны и поблагодарить за ваш непростой, очень ответственный и благородный труд. Вы отдаете свои силы, энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее», — сказал глава государства в видеообращении.

Российский лидер отметил, что преподаватели помогают школьникам и студентам осваивать знания, необходимые в современном мире, и формируют у них устойчивые ценностные ориентиры. Это закладывает основу для их успешного будущего и влияет на развитие России в целом.

Путин подчеркнул, что труд учителя вызывает глубокое уважение в обществе и требует терпения, мудрости, внутренней силы.

«Праздник вызывает особые, самые теплые чувства у миллионов наших сограждан. Он дорог и значим для тех, кто сейчас учится в школах, колледжах, техникумах и вузах. Для их родителей, близких, для всех российских семей. Для взрослых, кто спустя годы с признательностью вспоминает своих учителей. А таких, уверен, у нас в стране абсолютное большинство», — сказал президент.

Путин также выразил гордость за отечественную систему образования и достижения российской педагогической школы, которая славится своими методиками и новаторским подходом. По его мнению, именно высокий уровень образования позволяет стране справляться с серьезными задачами, включая продвижение в науке и технологиях.

Президент добавил, что необходимо сохранять преемственность в педагогике, чтобы опытные учителя могли передавать знания и вдохновлять новое поколение.

«В России много талантливых, по-настоящему увлеченных своим делом педагогов, которые своим примером мотивируют не только учеников, но и коллег. Благодаря таким людям, лучшие традиции образования будут жить и развиваться», — завершил свое обращение Путин.

