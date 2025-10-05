Патрушев: в НАТО слова Путина понимают и без знания русского языка

Военное руководство стран Запада, в том числе НАТО, и без знания русского языка прекрасно понимает заявления президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал его помощник Николай Патрушев в эфире телеканала «Россия-1». Кроме того, он отметил важность выступления российского лидера на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. И все они знают, даже не зная русского языка. Все знают, все понимают», — сказал Патрушев.

В своей речи на заседании Валдайского клуба Путин затронул проблемы нового миропорядка, отношений с США, Индией и Китаем, украинский конфликт. Он также заявил, что с Россией воюют фактически все страны Североатлантического альянса.

Кроме того, Путин прокомментировал вероятную реакцию России на милитаризацию Европы — пообещал, что ответ будет весьма убедительным. Если какие-то государства решат «потягаться с Россией, пусть попробуют», сказал президент.

Прежде в ходе брифинга в Брюсселе журналисты попросили представителя Европейской комиссии (ЕК) Паулу Пинью прокомментировать речь Владимира Путина на «Валдае», в частности мнение о беспилотниках над Евросоюзом и растущей милитаризации Европы. Она заявила, что ЕК якобы не следит за выступлениями российского лидера.

