Патрушев: в НАТО слова Путина понимают и без знания русского языка

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Помощник президента РФ отметил важность его выступления на пленарном заседании Валдайского клуба.

Патрушев: В НАТО понимают Путина и без знания русского языка

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Военное руководство стран Запада, в том числе НАТО, и без знания русского языка прекрасно понимает заявления президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал его помощник Николай Патрушев в эфире телеканала «Россия-1». Кроме того, он отметил важность выступления российского лидера на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. И все они знают, даже не зная русского языка. Все знают, все понимают», — сказал Патрушев.

В своей речи на заседании Валдайского клуба Путин затронул проблемы нового миропорядка, отношений с США, Индией и Китаем, украинский конфликт. Он также заявил, что с Россией воюют фактически все страны Североатлантического альянса.

Кроме того, Путин прокомментировал вероятную реакцию России на милитаризацию Европы — пообещал, что ответ будет весьма убедительным. Если какие-то государства решат «потягаться с Россией, пусть попробуют», сказал президент.

Прежде в ходе брифинга в Брюсселе журналисты попросили представителя Европейской комиссии (ЕК) Паулу Пинью прокомментировать речь Владимира Путина на «Валдае», в частности мнение о беспилотниках над Евросоюзом и растущей милитаризации Европы. Она заявила, что ЕК якобы не следит за выступлениями российского лидера.

Ранее, писал 5-tv.ru, западный журналист Томас Фази назвал главную угрозу для Европы от политики НАТО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:07
Выборы в Грузии переросли в бунт: Тбилиси охвачен беспорядками
3:53
Патрушев: в НАТО слова Путина понимают и без знания русского языка
3:22
Мышечный культ и короткие стрижки: в США начали лепить новых спартанцев
3:01
Курица заморожена, но яйца несутся: почему премьер Бельгии разозлил половину Европы
2:44
Геополитика в рифму: почему Путин вспомнил Пушкина на фоне украинского конфликта
2:18
Конкурс «Мисс Россия — 2025» выиграла Анастасия Венза из Московской области

Сейчас читают

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
Геополитика в рифму: почему Путин вспомнил Пушкина на фоне украинского конфликта
Тень Шурика, проклятие Бывалого и одиночество Феди: непростые судьбы актеров «Операции „Ы“»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео