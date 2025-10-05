МВД призвало россиян не указывать о себе полную информацию в соцсетях

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 40 0

Мошенники могут воспользоваться данными для своей выгоды.

Почему нельзя указывать о себе полные данные в соцсетях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россиянам лучше не указывать в социальных сетях полную информацию о себе, в том числе ФИО и дату рождения. Мошенники могут использовать персональные данные пользователей в преступных целях. Об этом сообщается в материалах МВД.

«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию. Не рекомендуется использовать полностью ФИО и дату рождения», — сказано в документе, фрагмент которого публикует ТАСС.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют не размещать публично и личный номер телефона.

Что касается ФИО, правоохранители отмечают, что проще использовать свои настоящие имя и фамилию для выстраивания коммуникации, в большинстве ситуаций это правильно. Однако критический объем информации надо ограничивать.

Ранее 5-tv писал, что мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Злоумышленники добавляют свою жертву в чат, где уже находятся фейковые аккаунты коллег или знакомых с их настоящими именами и фамилиями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:44
На юго-востоке Москвы огнеборцы ликвидируют пожар
8:44
Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов
8:22
Маликов оправдался за скандальное фото в трусах с сердечками: «Я же романтик»
8:02
Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана
7:44
МВД призвало россиян не указывать о себе полную информацию в соцсетях
7:21
Устроившие теракт в «Крокусе» ждали команды от куратора перед нападением

Сейчас читают

Певица Лариса Долина намерена судиться с производителем ростовых фигур
ИИ создал вирус-убийцу: это начало эволюции или конец контроля?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео