Мария Порошина тайно вышла замуж: «Надежный человек»
Гоша Куценко неожиданно признался, что был свидетелем на закрытой свадебной церемонии.
Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov
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Мария Порошина тайно вышла замуж за Ярослава Бойко
Актриса Мария Порошина, которая крайне редко говорит о личной жизни, связала себя узами брака с коллегой по цеху Ярославом Бойко. Об этом в эфире шоу «Ты не поверишь!» рассказал ее бывший супруг Гоша Куценко.
«Слава Бойко — надежный человек. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе», — привела программа слова артиста.
В последние годы поклонники лишь догадывались о романе двух звезд, видя их регулярные совместные выходы в свет и общие проекты, однако сами актеры воздерживались от любых комментариев. Куценко, поддерживающий теплые дружеские отношения с бывшей женой, и ранее допускал подобные оговорки в прессе, но тогда многие восприняли его слова как шутку.
Сам Ярослав Бойко после развода в беседах с журналистами уверял, что не намерен спешить с новым браком. Теперь выяснилось, что церемония действительно состоялась в узком кругу, без лишней огласки.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Мария Порошина рассказала об обучении дочери в театральном.
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