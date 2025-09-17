Все сложно: мошенники придумали новую схему обмана россиян в мессенджерах

Злоумышленники длительно готовятся и собирают информацию о жертве.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян в мессенджерах

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Как выяснили «Известия», они добавляют свою жертву в чат, где уже находятся фейковые аккаунты коллег или знакомых.

Причем имена и фото участников, как правило, совпадают с данными реальных людей. Дело в том, что преступники не один месяц собирают информацию о жертвах через соцсети или даже взламывают внутренние базы компаний.

В чате аферисты под различными предлогами выманивают нужные личные данные. А затем начинают шантажировать или же представляются сотрудниками разных ведомств и сообщают об угрозе потере средств.

