Все сложно: мошенники придумали новую схему обмана россиян в мессенджерах
Злоумышленники длительно готовятся и собирают информацию о жертве.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Как выяснили «Известия», они добавляют свою жертву в чат, где уже находятся фейковые аккаунты коллег или знакомых.
Причем имена и фото участников, как правило, совпадают с данными реальных людей. Дело в том, что преступники не один месяц собирают информацию о жертвах через соцсети или даже взламывают внутренние базы компаний.
В чате аферисты под различными предлогами выманивают нужные личные данные. А затем начинают шантажировать или же представляются сотрудниками разных ведомств и сообщают об угрозе потере средств.
