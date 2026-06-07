Сына пропавших в тайге Усольцевых не оповестили о новых поисках

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

При этом мужчина подчеркнул, что очень ждет возможности присоединиться к профессионалам.

Сын Усольцевой не знал о новых поисках — последние новости

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Сын Усольцевой Баталов заявил, что его не оповестили о новых поисках

Сын пропавшей вместе с семьей в Красноярском крае Ирины Усольцевой рассказал, что его не поставили в известность о возобновлении масштабных поисков. Об этом Даниил Баталов сообщил РИА Новости.

«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — признался собеседник агентства.

По его словам, он узнает новости из открытых источников, тогда как следственные органы уже развернули новый этап операции. Напомним, следователи с 4 июня возобновили розыск семьи Усольцевых и продлили его как минимум до 9 июня.

Сейчас в тайге работают исключительно опытные специалисты, а на территории установлен блокпост, чтобы ограничить доступ посторонним.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Двое взрослых и пятилетняя девочка отправились в турпоход в сторону горы Буратинка и перестали выходить на связь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что следователи возобновили масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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