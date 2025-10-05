На юго-востоке Москвы огнеборцы ликвидируют пожар

Предположительно, трехэтажный склад горит на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Предварительно, полыхающее здание расположено по адресу: Волгоградский проспект, дом 42, корпус 11. О том, что хранится в помещении точно неизвестно.

По данным источника, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Существует угроза распространения огня. О пострадавших пока не сообщалось.

В МЧС рассказали: когда сотрудники экстренных служб приехали на место вызова, то обнаружили, что происходит возгорание на третьем этаже административного здания. Сейчас огнеборцы ликвидируют пожар. Задействовано порядка 50 человек и 16 единиц техники.

Причины возникновения огня также на данный момент неизвестны.

Ранее, писал 5-tv.ru, во Владивостоке разгорелся пожар в парке аттракционов. Всех людей с ближайших каруселей эвакуировали. По словам очевидцев, они слышали громкие хлопки у горящего здания. Внутри помещения могли находиться люди. Информации о пострадавших нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.