Во Владивостоке пожар разгорелся в парке аттракционов

Пожар разгорелся этим утром в парке развлечений во Владивостоке. К приезду спасателей пламя полностью охватило кафе. А над городом поднимался столб черного дыма. Его видно за несколько километров.

Людей с ближайших каруселей эвакуировали. По словам очевидцев, они слышали громкие хлопки у горящего здания.

Работы на месте продолжаются. Внутри помещения могли находиться люди, но информации о пострадавших пока нет.

