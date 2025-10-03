Во Владивостоке пожар разгорелся в парке аттракционов

Огонь охватил 200 «квадратов».

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Пожар разгорелся этим утром в парке развлечений во Владивостоке. К приезду спасателей пламя полностью охватило кафе. А над городом поднимался столб черного дыма. Его видно за несколько километров.

Людей с ближайших каруселей эвакуировали. По словам очевидцев, они слышали громкие хлопки у горящего здания.

Работы на месте продолжаются. Внутри помещения могли находиться люди, но информации о пострадавших пока нет.

