В Бразилии родители погибли в ванне во время празднования дня рождения дочери

Daily mail: Родители во время празднования дня рождения дочери погибли в ванне

В Бразилии супруги погибли, празднуя день рождения своей четырехлетней дочери. По данным полиции, накануне они были в местном мотеле и употребляли алкоголь, сидя в горячей ванне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Офицер военной полиции Джефферсон Луис Сагаз и его жена Ана Каролина Сильва отмечали день рождения дочери в фуд-парке, а затем, оставив ребенка у сестры мужчины, отправились в ночной клуб и позже заселились в гостиницу «Даллас».

На следующий день, когда они не забрали дочь у ее тети, родственники забили тревогу. Позже пара была обнаружена в ванне мотеля, супруги были мертвы, но без признаков телесных повреждений. Судмедэксперт Андресса Бур Фронца заявила, что причиной смерти стала интоксикация в сочетании с тепловым ударом и обезвоживанием, что привело к отказу органов.

Токсикологические тесты выявили следы запрещенных веществ и высокий уровень алкоголя в крови. Полиция провела 16 судебно-медицинских экспертиз, осмотрела номер мотеля, машину пары и записи камер наблюдения, исключив версии с поражением электричеством, утоплением, отравлением угарным газом или вмешательством третьих лиц.

Начальник полиции Фелипе Симау Гомеш подчеркнул, что смерть наступила внезапно и не была связана с действиями посторонних. Семья Аны Каролины заявила, что слухи о регулярном употреблении наркотиков не соответствуют действительности.

Сагаз и Сильва прожили вместе почти два десятилетия и воспитывали дочь. Друзья и коллеги описывали их как общительных, порядочных людей.

