«Профессиональный конфликт»: уборщица добавляла сотруднице офиса в чай моющее средство

Диана Кулманакова
Раскрыть преступление помогла прослушка.

Уборщица травила сотрудницу радиостанции моющим средством

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

Daily Mail: Польская уборщица травила сотрудницу радиостанции моющим средством

Польская уборщица неоднократно подсыпала в чай своей коллеге средство для удаления известкового налета и ржавчины. Об этом сообщает Daily Mail.

Как выяснило следствие, 52-летняя Малгожата пошла на преступление из мести — после того, как сотрудница радиостанции раскритиковала ее работу.

Первые подозрения у пострадавшей появились еще в ноябре 2024 года, когда она заметила необычный вкус и цвет чая, а также почувствовала боль в животе, жжение в горле и одышку. Медики диагностировали у нее ожоги слизистой рта и пищеварительного тракта, из-за которых она не могла нормально питаться.

«У других сотрудников не было такой проблемы. Тогда женщина начала подозревать, что дело не в напитках», — рассказал представитель прокуратуры Варшавы Петр Антони Скиба.

В декабре жертва решила проверить свои догадки и установила скрытую камеру, которая зафиксировала, как Малгожата распыляет в чашку средство от известкового налета и ржавчины и размешивает его в чае. На записи также видно, как женщина обыскивает шкафчик, сумку и пальто сотрудницы.

Экспертиза показала, что в предоставленных образцах напитков содержались моющие вещества в концентрации, типичной для рабочих растворов, применяемых для чистки поверхностей.

Сначала Малгожата отрицала вину, однако после того как полиция установила прослушку на ее телефон и зафиксировала признание в разговоре с подругой, она частично призналась. Уборщица заявила, что действительно добавляла в чай чистящее средство, но якобы не собиралась причинять серьезного вреда.

«Действия обвиняемой были мотивированы профессиональным конфликтом с жертвой», — пояснил представитель полиции Якуб Пачиняк.

Во время обысков в квартире и на рабочем месте подозреваемой полиция изъяла токсичные вещества, бутылки с химикатами и другие возможные улики.

Теперь Малгожата обвиняется в покушении на нанесение тяжких телесных повреждений. Ей грозит от трех до 20 лет лишения свободы.

