«Это было ужасно»: Бритни Спирс упала с лестницы и «сломала» ногу

Дарья Орлова
У фанатов певицы вновь появился повод для беспокойства.

Что случилось с Бритни Спирс

Фото: www.globallookpress.com/MJT/AdMedia

Бритни Спирс упала с лестницы и сломала ногу

Певица Бритни Спирс вновь вызвала беспокойство у поклонников после того, как призналась, что упала с лестницы и сломала ногу. Об этом сообщает RadarOnline.

В соцсетях певица выложила видео, на котором предстала в коротком розовом платье с перевязанным коленом и синяками на руках.

«Я упала с лестницы в доме моей подруги. Это было ужасно», — написала артистка.

В видео 43-летняя звезда выглядела уставшей и даже близкой к тому, чтобы начать плакать. 

«Моим мальчикам пришлось уехать...» — рассказала Спирс.

Несмотря на травму, Спирс предстала перед поклонниками в черных туфлях на каблуках. Это насторожило пользователей еще сильнее.

По данным RadarOnline, Бритни сильно нервничает из-за готовящейся книги ее бывшего мужа Кевина Федерлайна. По словам источников, Спирс боится, что в мемуарах могут быть раскрыты интимные подробности их брака.

«Бритни расстроена. Она боится, что он затронет самые интимные моменты, даже их сексуальную жизнь, и предупреждает друзей, что выйдет из себя, если он будет слишком сильно ее унижать», — сообщил источник из окружения певицы.

Сам Федерлайн заявил, что его книга под названием «Вы думали, что знали» будет «чрезвычайно интимной и прозрачной» и затронет темы детства, карьеры и брака со Спирс.

