В США молодой человек год притворялся, что ходит на работу

Дарья Орлова
Дарья Орлова 93 0

Он не хотел разочаровывать свою возлюбленную.

Парень год притворялся, что ходит на работу

Фото: 5-tv.ru

Житель США год врал девушке о своем трудоустройстве

Жительница США рассказала, что ее парень в течение почти года притворялся, будто у него есть работа, и разозлился, когда она выяснила правду и попыталась обсудить новую возможность трудоустройства. Об этом сообщает People.

«Меня на самом деле не волнует, работает ли он прямо сейчас, потому что я могу содержать себя сама, но я чувствую, что он лжет мне и скрывает правду», — поделилась женщина.

По ее словам, ранее у парня была стабильная работа, и она считала, что он часто работает сверхурочно. Однако поздние утренние сообщения и его постоянное пребывание дома заставили ее усомниться. Когда она спрашивала о проекте, над которым якобы трудился возлюбленный, он всегда уверял, что «почти закончил его».

Когда женщина узнала правду и начала разговор с возлюбленныи, он разозлился и обвинил ее в меркантильности.

Ранее в Нью-Йорке мужчина выдавал себя за риелтора и устраивал показы квартир, которые на самом деле ему не принадлежали. С помощью этой махинации он смог выманить у «покупателей» более 25 тысяч долларов.

