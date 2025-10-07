Россия введет безвизовый режим с тремя странами


Дарья Орлова
Дарья Орлова

Ожидаемый результат — рост турпотока и развитие деловых связей.

С какими странами Россия введет безвизовый режим

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Россия намерена в ближайшее время отменить визовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, представленные к стратегической сессии по развитию туризма в стране.

«Планы и целевые показатели на будущее. <…> Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время», — говорится в материалах.

В документе уточняется, что уже проведенное упрощение визового режима с рядом государств позволило России принять дополнительно около двух миллионов иностранных путешественников. К 2030 году в стране планируют увеличить количество туристических поездок иностранцев до 16 миллионов с нынешних пяти.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что туристический поток в России за восемь месяцев 2025 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил положительную динамику как внутреннего, так и въездного туризма.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что отмена визового режима с Китаем упростит поездки граждан и положительно скажется на развитии бизнеса и расширении экономических связей между странами.

