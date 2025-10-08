«Привыкли обворовывать»: Алла Довлатова об исторических привычках западного мира

Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив

У всех народов — своя история, напомнила радиоведущая.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Алла Довлатова: западный мир привык обворовывать более слабые государства

Западные страны привыкли обогащаться за счет более слабых государств. Об этом заявила радиоведущая Алла Довлатова корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Берлинская жара».

Довлатова отметила, что у всех стран есть своя геополитическая история. Если русские люди всегда проявляли доброту и великодушие, то западный мир совсем другой.

«У западного мира тоже же есть геополитическая история. Они привыкли обворовывать другие, более слабые государства и приходить с набегами», — отмечает радиоведущая.

Однако это их история, добавляет Довлатова. У них она своя, и у нас тоже.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Довлатова рассказала о встрече с энергетическим вампиром. Телерадиоведущая поделилась своими методиками восстановления после общения с такими людьми, способными считывать энергетику человека. Более того, она уверена, что силой голоса, в том числе ее собственного, можно влиять на состояние персоны и настраивать его на позитивный лад.

