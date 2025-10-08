Алла Довлатова: западный мир привык обворовывать более слабые государства

Западные страны привыкли обогащаться за счет более слабых государств. Об этом заявила радиоведущая Алла Довлатова корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Берлинская жара».

Довлатова отметила, что у всех стран есть своя геополитическая история. Если русские люди всегда проявляли доброту и великодушие, то западный мир совсем другой.

«У западного мира тоже же есть геополитическая история. Они привыкли обворовывать другие, более слабые государства и приходить с набегами», — отмечает радиоведущая.

Однако это их история, добавляет Довлатова. У них она своя, и у нас тоже.

