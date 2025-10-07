Собянин сообщил о включении в программу реновации девяти новых площадок

В программу реновации в Москве добавлены девять новых площадок под строительство жилых домов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Будет построено больше 147 тысяч квадратных метро жилья. Это позволит расселить 30 старых домов и предоставить комфортные квартиры для 5,4 тысячи москвичей», — отметил градоначальник.

Новые площадки расположены в восьми районах столицы, две из них — на местах уже расселенных зданий, входивших в программу.

По данным правительства Москвы, в программу реновации включено 5 176 домов — это примерно 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, где проживает около миллиона человек. Для возведения новых домов подобрано 837 участков.

В эксплуатацию уже введено около 6,7 миллиона квадратных метров жилья. Эти объекты позволят переселить жителей примерно 1,4 тысячи старых домов. Еще 10,5 миллиона квадратных метров находятся в стадии проектирования и строительства.

Жителям оказывают поддержку при переезде. В центрах информирования горожане могут получить консультации специалистов Департамента городского имущества, Московского фонда реновации, префектур и управляющих компаний.

С начала реализации программы новое жилье уже получили или готовятся к переселению свыше 235 тысяч москвичей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что началось строительство второго этапа Троицкой линии метро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.