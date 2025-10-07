Трамп в день рождения Путина снова заявил о хороших с ним отношениях

Президент США Дональд Трамп в день рождения российского лидера Владимира Путина вновь отметил, что сохраняет с ним хорошие отношения.

При этом глава Белого дома также отметил, что урегулирование украинского кризиса оказалось более трудным, чем решение конфликта на Ближнем Востоке.

«У меня хорошие отношения с Путиным. <…> Я думал, что это (конфликт на Украине. — Прим. ред.) будет легко уладить», — сказал Трамп во время встречи в Белом доме с премьер-министром Канады Марком Карни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Белорусский лидер подчеркнул, что с именем президента России связаны значимые достижения страны.

Лукашенко отметил, что российского лидера отличают принципиальность, целеустремленность и верность долгу. Он добавил, что политическая мудрость и твердая воля в защите национальных интересов принесли Путину уважение со стороны граждан и зарубежных коллег.

Владимиру Путину исполнилось сегодня 73 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.