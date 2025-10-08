ВСУ нанесли ракетный удар по селу в Белгородской области, есть пострадавшие

ВСУ нанесли ракетный удар по селу Мощеное в Грайворонском округе Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате попадания боеприпаса в частный жилой дом пострадали три человека — двое взрослых и ребенок.

Они были оперативно доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. У женщины диагностированы множественные ушибы грудной клетки и рук, а также минно-взрывная травма. Мужчина получил осколочные ранения в области лица. У четырехлетней девочки врачи предварительно выявили баротравму.

После оказания экстренной помощи было принято решение о транспортировке: ребенка — в областную детскую клиническую больницу, взрослых — в городскую больницу № 2 Белгорода.

В результате удара ВСУ также произошло частичное обрушение жилого дома. Сведения о других повреждениях и возможных пострадавших уточняются.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

