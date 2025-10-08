ВСУ нанесли ракетный удар по селу в Белгородской области, есть пострадавшие

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 51 0

Также в результате атаки националистов произошло частичное обрушение жилого дома.

Ракетный удар ВСУ по белгородскому селу сегодня

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВСУ нанесли ракетный удар по селу Мощеное в Грайворонском округе Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате попадания боеприпаса в частный жилой дом пострадали три человека — двое взрослых и ребенок.

Они были оперативно доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. У женщины диагностированы множественные ушибы грудной клетки и рук, а также минно-взрывная травма. Мужчина получил осколочные ранения в области лица. У четырехлетней девочки врачи предварительно выявили баротравму.

После оказания экстренной помощи было принято решение о транспортировке: ребенка — в областную детскую клиническую больницу, взрослых — в городскую больницу № 2 Белгорода.

В результате удара ВСУ также произошло частичное обрушение жилого дома. Сведения о других повреждениях и возможных пострадавших уточняются.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет
12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео