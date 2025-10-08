Несколько причин: почему растут тарифы за свет

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 56 0

При этом в России электричество по-прежнему остается дешевле, чем в европейских странах.

Почему в России растут тарифы за свет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аналитик Суверов: повышение тарифов за свет связано с увеличением издержек

Основными причинами повышения тарифов за электроэнергию являются увеличение издержек на производство, передачу и сбыт электричества в каждый дом. Об этом в беседе с aif.ru рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Эксперт объяснил в процентном соотношении, из чего строится нынешняя цена за электроэнергию.

«Примерно 30% — это топливо, газ и уголь. Еще около 20% — сама выработка энергии <…> Почти половина — передача по сетям. И около 7% — сбытовая надбавка», — рассказал Суверов.

По словам специалиста по энергетике Кирилла Родионова, повышение тарифов за электричество связано не только с ростом платы за услуги поставщика, но и издержками на производство, передачу и сбыт электроэнергии.

Родионов подчеркнул, что подорожание кредитов, усложнение строительства новых электростанций, лишение России доступа к зарубежному оборудованию, а также не способность импортозамещения компенсировать этот разрыв также влияют на цену за свет.

Специалисты отметили, что в России электричество по-прежнему остается дешевле, чем в европейских странах.

По мнению экспертов, развитие автономной солнечной генерации на юге России помогло бы снизить нагрузку на сеть и частично покрывать потребности в электричестве за счет домохозяйств.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пустующие квартиры в России могут перейти к государству.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет
12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео