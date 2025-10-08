Уныние, прощай! Как справиться с осенней хандрой

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 50 0

Ходьба и поддержание физической формы снизят усталость и улучшат настроение. А что поможет еще?

Как справиться с осенней хандрой

Фото: 5-tv.ru

Психолог Мороз: прогулки и физнагрузка помогут справиться с осенней хандрой

Ежедневные прогулки и поддержание регулярной физической формы помогут справиться с осенней хандрой. Об этом рассказала URA.RU психолог Ольга Мороз.

По словам эксперта, чтобы легче пережить смену сезона и улучшить настроение, нужно ходить пешком не менее получаса в первой половине дня. Также можно уделять около двух с половиной часов в неделю аэробным нагрузкам. Это поможет справиться с усталостью и снизить дискомфорт.

Кроме того, можно использовать лампы для светотерапии. Они имитируют солнечный свет и повышают уровень серотонина. Немало важно и полноценное сбалансированное питание — каждый прием пищи должен состоять из овощей, зелени, белковых продуктов и небольшого количества сложных углеводов.

Что еще поможет справиться с осенней хандрой?

  • Стабильный режим сна. Если ложиться и вставать в одно и то же время, то такая практика станет мощным синхронизатором внутренних часов.
  • Ритуалы уюта и хобби. Это может быть чашка вкусного чая в приятной обстановке, любимая музыка, чтение книги перед сном или принятие горячей ванны.
  • Социальная поддержка. Общение с друзьями и встречи по интересам помогают легче пережить осенние перепады настроения.
  • Работа с внутренним диалогом. Появление негативных мыслей стоит воспринимать спокойно. Достаточно попробовать переформулировать их, например, «тело адаптируется к новому сезону» или «сейчас время для более спокойных занятий».

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 фильмов для уютного вечера после работы.

Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

