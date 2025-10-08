«Это долгий путь»: Серябкина о неизбежном этапе карьеры каждого артиста

Серябкина: каждый артист проходит этап представления себя широкой аудитории

Все артисты проходят через этап, когда для широкого зрителя они являются «ноу неймами». Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала певица Ольга Серябкина на восьмом сезоне конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг».

«Все, когда начинают, должны пройти через это состояние, когда ты — «ноу нейм», тебя никто не знает, условный никто для аудитории большой. И ты должен сказать: «Здравствуйте, я Вася, и я буду вам петь. И вам это должно понравиться», — объяснила артистка.

Знаменитость уточнила, что у всех свой путь, поэтому неизвестно, сколько раз начинающий исполнитель должен проходить через подобное представление себя зрителю, прежде чем его признают.

Серябкина отметила, что конкретно она не проходила через десятки конкурсов. Ее дебют состоялся на «Евровидении» и этого единственного раза оказалось достаточно. Как пошутила сама певица, она просто «с козырей зашла». Однако для многих это долгий путь.

«Тут просто нужно быть готовым... Ты должен четко знать то, что ты должен быть лучшим, что ты должен доказывать свою состоятельность и не бояться», — посоветовала артистка.

«Музыкастинг» — это крупный музыкальный конкурс, победитель которого получает возможность записать свой сингл в одной из крупнейших звукозаписывающих студий России и ротацию данной композиции в эфире «Нового Радио».

«Каждый год конкурс точно отражает актуальные тренды в музыкальной индустрии. И сегодня можно с уверенностью сказать — тенденция на ностальгию в музыке и возвращение к звучанию 1980-х и 1990-х не слабеет», — подчеркнул Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио».

Он также добавил, что данный проект показывает, как много в нашей стране ярких, талантливых артистов, способных создавать качественную музыку. В этом году команда радиостанции отсмотрела более пяти тысяч заявок на «Музыкастинг».

Ранее 5-tv.ru писал о новогодней подборке хитов в стиле 1990-х.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.