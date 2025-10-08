Угон на расстоянии: в РФ выросло количество дистанционных взломов автомобилей

Эфирная новость 119 0

Самые высокие риски — у «умных» машин, ввезенных в страну по «серой» схеме.

Фото, видео: 5-tv.ru

В РФ выросло количество дистанционных взломов автомобилей

Методы автоугонщиков в России становятся все изощреннее. Начиненные «умной» техникой машины становятся легкой добычей для хакеров. Только за последнее время число дистанционных взломов в нашей стране выросло на 20%. Можно ли защитить свою машину — узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Обычный день китайской семьи: пока хозяева занимаются домашними делами, их новый электрокар живет своей жизнью. Заводится и уезжает.

В компании заявили: машиной управляли со смартфона, и такая опция действительно предусмотрена. Вот только на записи видно: телефона в руках ни у кого из присутствующих нет. Вероятно, доступ получили извне.

Многие страны захлестнула волна паники. Автомобили, в том числе электрокары, хакеры «вскрывают», словно гаджеты. Количество историй на форумах исчисляется тысячами.

Случай с японским Nissan Leaf: Обычное Bluetooth-подключение открыло доступ к полному контролю над дворниками, клаксоном, фарами и даже рулевым колесом. Причем во время движения.

Тенденция дистанционных взломов добралась и до России. С начала этого года их число увеличилось на 20%

«На первом месте находятся различные телематические сервисы. То есть, это облако. Также популярны взломы безключевых систем доступа, потому что физически ничего уже не нужно делать с автомобилем. И системы развлечений, то есть экранчик, который находится в автомобиле», — рассказала руководитель департамента развития решений для безопасности транспортной инфраструктуры АО «Лаборатория Касперского» Евгения Пономарева.

Кража личных данных или угон — вот мотив дистанционных злоумышленников, которые теперь вместо отмычек способны открыть машину с помощью вредоносных программ.

По данным автоэкспертов, наиболее подвержены дистанционным хакерским атакам авто, ввезенные по «серой» схеме. А еще машины брендов, которые покинули Россию. У них нет ни поддержки производителей, ни доступа к официальным обновлениям. И чтобы разблокировать недоступные опции, многие сейчас устанавливают специальные прошивки. Но как раз они делают систему еще более уязвимой.

«Когда предлагают какие-то прошивки, которые сделаны неизвестными людьми, потенциально они могут нести вред. Нельзя делать прошивки у каких-то автосервисов, в гаражах, каких-то сомнительных людей с сайтов объявлений», — отметил «белый» хакер Марсель Дандамаев.

Более того, если машине нанесут вред — далеко не факт, что удастся получить компенсацию.

«Все зависит от того, о чем вы договорились со страховой компанией. Наверное, если вы покупаете высокотехнологичный автомобиль, то вам надо попытаться каким-то образом посмотреть, как и каким образом риски выписаны в договоре КАСКО», — отметил автоэксперт Дмитрий Попов.

Еще один повод для беспокойства автомобилистов. Все больше производителей сегодня переходят на электронные системы. То есть, руль не связан с колесами механически. То же самое касается и педалей. А это значит, что у киберхакеров появляется возможность взять управление в свои руки. И сделать это прямо на ходу.

И такое на практике уже происходит. Кто-то пытался взломать беспилотный авто прямо во время тестов.

«Наш автомобиль, который двигался по центру Москвы, выполняя одну задачу в интересах города, подвергался в течение нескольких дней воздействию на одной и той же точке. Воздействию, которое было не просто электромагнитное, а именно программисты пытались через инфраструктуру влезть в мозги нашего автомобиля и то, что называется, перехватить управление», — рассказал заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» Султан Жанказиев.

Кто стоял за атаками — выяснить так и не удалось. Машину не вывели из строя, хотя вмешаться в работу пытались. По словам экспертов, защитить авто антивирусом, по аналогии со смартфоном или компьютером, сейчас возможности нет. Это сложно технически. Не исключено, что с развитием технологий у российских разработчиков появится новое направление.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести
11:26
Легендарный наставник ФК «Бока Хунирос» Руссо умер в возрасте 69 лет

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео