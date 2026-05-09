Опасность бессонницы: как одна ночь без сна разрушает мозг человека

Daily Mail: даже одна ночь без сна способна разрушить мозг человека

Всего одна бессонная ночь способна спровоцировать в головном мозге повреждения, сопоставимые с ранними симптомами болезни Альцгеймера. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты из Университета Ибадана в Нигерии проанализировали массив медицинских данных за последние 25 лет, чтобы детально изучить влияние дефицита сна на память и биологические функции организма.

Установлено, что даже кратковременная инсомния запускает каскад негативных процессов: от разрушения связей между клетками до возникновения воспалений и накопления нейротоксинов.

Исследователи подчеркивают, что ключевой зоной поражения становится гиппокамп — отдел, отвечающий за закрепление воспоминаний и их перевод из краткосрочного хранилища в долгосрочное.

Тем, кто привык работать по ночам или готовиться к экзаменам до утра, стоит помнить, что такая стратегия лишает мозг возможности самоочищения.

«Эти нарушения приводят к значительному дефициту обучения и снижению синаптической пластичности», — констатировали ученые в журнале IBRO Neuroscience Reports.

Потеря сна провоцирует избыточное накопление белков бета-амилоида и тау-белка, которые являются основными маркерами дегенеративных заболеваний, приводящих к прогрессирующей потере памяти и спутанности сознания.

Для поддержания здоровья взрослым людям в возрасте от 18 до 64 лет жизненно необходимо спать от семи до девяти часов в сутки. В отличие от неизлечимой болезни Альцгеймера, последствия разовой бессонной ночи обратимы, если вовремя восстановить график.

Специалисты рекомендуют придерживаться строгого режима, отказаться от гаджетов перед сном из-за вредного синего излучения и поддерживать в спальне прохладу и тишину. Короткий дневной сон продолжительностью до 30 минут также может помочь восстановить внимание и эмоциональный баланс после тяжелой ночи.

