Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, по версии Bloomberg.

Спортсмен находится на закате своей карьеры, однако его контакт с саудовским «Аль-Насром», который оценивается в 400 миллионов долларов, вывел футболиста в топ самых богатых спортсменов, отмечает агентство. На данный момент состояние португальца оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Его аргентинский коллега Лионель Месси с 2023 года играет за американский «Интер Майами» и получает более скромную зарлпату. Однако ожидается, что по завершении карьеры он получит долю в клубе. По данным Bloomberg, это дает Месси возможность сравняться с португальцем по уровню благосостояния.

