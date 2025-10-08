Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером по версии Bloomberg

Евгения Алешина
Его аргентинский коллега Лионель Месси получает более скромную зарплату.

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Фото: www.globallookpress.com/STANISLAW KLEPKA

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, по версии Bloomberg.

Спортсмен находится на закате своей карьеры, однако его контакт с саудовским «Аль-Насром», который оценивается в 400 миллионов долларов, вывел футболиста в топ самых богатых спортсменов, отмечает агентство. На данный момент состояние португальца оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Его аргентинский коллега Лионель Месси с 2023 года играет за американский «Интер Майами» и получает более скромную зарлпату. Однако ожидается, что по завершении карьеры он получит долю в клубе. По данным Bloomberg, это дает Месси возможность сравняться с португальцем по уровню благосостояния.

Ранее 5-tv.ru писал, что новым гендиректором московского клуба «Спартак» назначен Сергей Некрасов. До этого данный пост занимал Олег Малышев. Он ушел с должности по семейным обстоятельствам. Однако «Спартак» не покинул — продолжит входить в состав директоров клуба и станет советником Некрасова.

