Собянин: Москва помогает людям с ментальными особенностями

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 68 0

В столице развивается уникальный жилищный проект.

Как Москва помогает людям с ментальными особенностями

Фото: 5-tv.ru

Собянин: Москва развивает жилищный проект для людей с ментальными особенностями

В Москве развивается проект сопровождаемого проживания для молодых людей с ментальными особенностями. Об этом сообщается в официальном канале мэра столицы Сергея Собянина в MAX.

Главная цель проекта — помочь людям стать более самостоятельными и вести полноценную жизнь в условиях города. Так, с 2021 года в Центре сопровождаемого проживания «Гурьевский» оборудованы 34 тренировочные квартиры, и его воспитанники учатся бытовым навыкам, планированию бюджета, а также ориентированию в городе. Творчеству и спорту здесь уделяется особое внимание.

Всего в Центре проживают более 150 воспитанников, и около 20% из них совмещают работу и учебу. Как правило, они трудоустроены в центрах «Мои Документы», хосписах, на предприятиях питания, а также в сервисах доставки.

На данный момент с момента запуска проекта уже 123 молодых человека, 43 из которых — выпускники Центра «Гурьевский», ведут самостоятельный образ жизни и переехали в собственное жилье. Но даже после выпуска участники программы в течение пяти лет получают поддержку специалистов в организации быта, трудоустройстве и защите прав.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин сообщил о включении в программу реновации девяти новых площадок. Всего предстоит расселить 5176 домов, где проживает порядка одного миллиона москвичей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

