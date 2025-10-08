Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 73 0

Тенденция к такому ограничению охватывает все больше стран.

Почему в Европе запрещают социальные сети для детей

Фото: 5-tv.ru

The Guardian: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о планах ввести запрет на использование социальных сетей для лиц младше 15 лет. Об этом сообщает издание The Guardian.

В своей речи на открытии Фолькетинга, датского парламента, она подчеркнула, что мобильные телефоны и социальные сети крадут детство у подрастающего поколения и способствуют росту тревожности, депрессии, а также проблем с концентрацией и чтением у подростков.

Фредериксен отметила, что новые меры затронут несколько платформ. Также родители сами смогут разрешать своим детям пользоваться социальными сетями с 13 лет. Есть вероятность, что запрет вступит в силу уже в 2026 году.

Дания следует примеру Австралии, где ограничен доступ к соцсетям, включая Snapchat, TikTok и YouTube, для лиц младше 16 лет. В Норвегии премьер-министр Йонас Гар Стере также заявил о планах повысить минимальный возраст для соцсетей с 13 до 15 лет.

Министр цифровизации Дании Каролина Стейдж назвала инициативу «прорывом» и отметила, что цифровая жизнь детей до сих пор была в руках платформ, которые никогда не заботились об их благополучии. По данным правительства, 60% мальчиков 11-19 лет не видятся с друзьями в свободное время, а 94% детей седьмого класса уже имели профиль в соцсетях до 13 лет.

Ранее Дания запретила использование мобильных телефонов во всех школах и внешкольных кружках по рекомендации комиссии по благополучию детей. Подобные меры разрабатываются и в других странах.

