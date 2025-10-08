Рябков: импульс по Украине после саммита на Аляске оказался исчерпан

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 243 0

Встреча лидеров США и России состоялась 15 августа.

Как встреча Путина и Трампа на Аляске сказалась на ситуации

Фото: Reuters/Gavriil Grigorov

Импульс украинскому урегулированию, который возник после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Путин и Трамп встретились 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Саммит продлился около трех часов. Он проходил в узком формате, среди участников — министры и помощники. Завершила мероприятие короткая совместная пресс-конференция.

Ключевой темой саммита стал конфликт на Украине. Трамп и Путин общались в конструктивном тоне. 

Главный итог — восстановление диалога на высшем уровне между двумя странами после долгого перерыва. Был сделан поворот от угроз санкций США к обсуждению гарантий безопасности Украины с предложением президенту Владимиру Зеленскому согласиться на сделку, условия которой не были раскрыты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп в день рождения Путина снова заявил о хороших с ним отношениях.

