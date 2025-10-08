Кольцо бабушки оказалось реликвией стоимостью 114 миллионов рублей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 105 0

Девушка хотела продать безделушку, доставшуюся ей в наследство.

Кольцо бабушки оказалось реликвией за 114 миллионов рублей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Итальянка по имени Лаура обратилась в аукционный дом с просьбой оценить кольцо, доставшееся ей от бабушки, полагая, что это обычная памятная вещица. Эксперты быстро развеяли ее сомнения: кольцо оказалось уникальным образцом ювелирного искусства. Об этом сообщает издание Jam Press.

Изделие было создано в начале 1970-х годов известным брендом Bulgari, а центральным камнем оказался натуральный розовый бриллиант весом 3,18 карата.

По информации аукционного дома Aste Bolaffi, вокруг основного камня расположены 64 небольших бриллианта с суммарным весом 1,93 карата.

«Это украшение — настоящая редкость», — отметил представитель аукционного дома Маттео Арманди.

Лаура планирует выставить кольцо на онлайн-торги, предварительная стоимость украшения составляет 1,2 миллиона евро — примерно 114 миллионов рублей.

На российском ювелирном рынке каждый пятый товар может оказаться фальшивкой. По оценкам экспертов, подделки занимают от 15 до 20% всего сегмента, что в денежном выражении составляет около 56 миллиардов рублей. Чтобы бороться с проблемой и защитить покупателей, государство планирует ужесточить контроль за реализацией украшений, усилив проверки и надзор за продавцами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео