Любитель шаурмы в Иркутске вынес из закусочной 17 килограммов мяса и лаваш

Поклонник стрит-фуда не забыл прихватить наличные из кассы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Кулинарное преступление в Иркутске. Любитель шаурмы устроил ночной рейд в одной из городских закусочных. Он разбил стекло и вынес 17 килограммов говядины и 22 пачки лаваша. А еще прихватил все наличные, что были в кассе — около двух тысяч рублей.

Несмотря на то, что «гурман» был в капюшоне, его быстро удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Подозреваемый задержан, выяснилось, что он причастен к аналогичным преступлениям и в других районах Иркутска.

Ранее 5-tv.ru писал, что замначальника подразделения ВСУ заставил подчиненных торговать шаурмой.

Боевик задействовал в бизнесе, оформленном на жену, своих подчиненных. Кроме того, они были привлечены к выполнению строительных и хозяйственных работ. Мужчина заставил подчиненных возвести киоск, предназначенный для изготовления шаурмы, а после приказал продавать фаст-фуд. Руководила всеми процессами супруга предприимчивого мужчины в погонах.

