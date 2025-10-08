Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу, что Вашингтон намерен поддерживать так называемую «коалицию желающих» с помощью авиации, воздушной логистики и разведки, в случае если иностранные войска будут размещены на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, США готовы предоставить коалиции авиационное прикрытие, командование и управление, а также воздушную логистику и разведку. Он отметил, что в стране работают «серьезные люди», обеспечивающие обязательства для поддержки европейских участников коалиции.

Тейлор также заявил, что он верит европейским партнерам, которые уже выразили готовность разместить войска на Украине после прекращения огня, включая Великобританию, Францию и Эстонию, а возможно, и другие страны.

Напомним, что ранее в сентябре в Париже прошла встреча участников «коалиции желающих» под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На саммите 26 стран заявили о готовности направить силы сдерживания на Украину после заключения перемирия.

В МИД РФ ранее подчеркнули, что любое размещение войск стран НАТО на Украине является неприемлемым и может привести к резкой эскалации конфликта. Российские дипломаты расценивают подобные заявления как подстрекательство к продолжению боевых действий.

