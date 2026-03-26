Семью скрыла тайга: поисковики назвали ключевые версии исчезновения Усольцевых
Ответ на трагическую загадку может появиться лишь с приходом весны.
Фото: www.globallookpress.com/Anastasia Sorgina
Основные зоны поисков пропавшей семьи Усольцевых проверят только весной
Вероятные места, где могла произойти беда с пропавшими в красноярской тайге супругами Усольцевыми и их маленькой дочерью, удастся тщательно проверить только после того, как в лесу растает снег. Об этом ТАСС рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
«У нас есть предположение основных зон, где мог произойти несчастный случай. В последние дни поиска снега в некоторых точках было по колено. Даже по рельефу этого снега мы не скажем, если там кто-то лежит. Но есть несколько основных мест наших предположений, в которых можно работать только с исчезнувшим снежным покровом», — отметил Сергеев.
По его словам, теоретически обнаружить пропавших могли бы беспилотники, поскольку у них могли оставаться при себе металлические вещи, например ключи от автомобиля. Однако, как пояснил он, на практике реализовать такую задачу в условиях сложного рельефа и глубокого снега пока не удалось.
Супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе со своей пятилетней дочерью отправились в однодневный поход по горному хребту в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и с тех пор не выходили на связь.
Ранее одна из добровольцев, участвовавших в поисках, Светлана Торгашина высказывала мнение, что на начальном этапе работы могли быть допущены просчеты. По ее словам, действия участников операции в первые дни были недостаточно скоординированными, что негативно сказалось на результатах.
