Готовил лыжи летом: австриец украл более двух тысяч пар зимнего инвентаря

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

У него был 72-летний сообщник.

Австриец украл более двух тысяч пар лыж с фабрики

Фото: 5-tv.ru

People: Австриец украл более двух тысяч пар лыж с фабрики

В Австрии 58-летний рабочий завода Atomic был осужден за кражу более 2600 пар лыж, которые он в течение двух лет тайно выносил с предприятия и продавал по сниженной цене через частные объявления. Об этом сообщает People со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что мужчина работал на заводе компании и брал лыжи с небольшими производственными дефектами, подлежащие утилизации. Он продавал их по цене около 50 евро за пару (примерно пять тысяч рублей). Лыжи приносили ему стабильный доход.

Кражи происходили с 2021 до конца 2023 года. Злоумышленник был пойман после того, как камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина ночью вывозит лыжи с территории завода.

Суд Зальцбурга приговорил его к 14 месяцам условно и обязал выплатить компании 80 тысяч евро компенсации (около 7,5 миллиона рублей).

Следствие установило, что у злоумышленника был сообщник — 72-летний гражданин Болгарии, который помогал продавать украденные лыжи. Он также признал вину и получил восемь месяцев условно.

На суде мужчина заявил, что «совершил глупость впервые в жизни» и извинился перед компанией.

