Лавров обсудил с главой МИД Индии стратегическое партнерство между странами

Эфирная новость 26 0

Министр обсудил ряд вопросов с коллегами из Ирана, Таиланда, Индии и другими.

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актуальные вопросы мировой повестки, обсуждают сейчас в Индии. Там проходит саммит министров иностранных дел стран БРИКС. Большое внимание главы МИД уделили вопросам сотрудничества и сбалансированного развития. Эту сессию приурочили к 20-летию объединения. Его отметят в этом году.

У главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Дели — марафон двусторонних контактов. Несколько минут назад он провел переговоры с коллегой из Ирана Арагчи. До этого была встреча с главой МИД Таиланда. Там заявили, что Королевство — давний партнер России в Юго-Восточной Азии. С египетским дипломатом обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. А ранее Сергей Лавров встретился с главой МИД Индии. Говорили о стратегическом партнерстве Москвы и Нью-Дели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров отметил интерес Индии к сотрудничеству с Россией. В частности, по его словам, Нью-Дели заинтересована в развитии военно-технического партнерства и активном участии в совместных с Москвой проектах по выпуску вооружения.

Министр добавил, что двусторонние отношения вышли на уровень особо привилегированного стратегического партнерства. Существенную роль в этом процессе играет взаимодополняемость экономик двух стран, что создает прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:09
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу
20:01
Двое сотрудников ЗАЭС ранены в результате атаки украинских дронов
20:00
Продюсера певицы Линды могут отправить под домашний арест
19:50
«Можно заразиться»: дачников предупредили о местах распространения хантавируса
19:41
Лавров обсудил с главой МИД Индии стратегическое партнерство между странами
19:36
Столицу ожидает массовое нашествие комаров

Сейчас читают

Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Скрывали страшную травму: почему оставшаяся без пальца девочка не сразу попала к врачам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео