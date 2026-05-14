«Можно заразиться»: дачников предупредили о местах распространения хантавируса

Эпидемиолог Онищенко: травля грызунов предотвратит заражение хантавирусом

Чтобы не заразиться хантавирусом на даче, следует узнать, как давно проводилась травля мышей в сараях и старых здания, так как там точно есть грызуны. Об этом заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Специалист советует обратиться по этому вопросу к начальству СНГ.

«Если на участке есть старое здание, сарай, тоже нужно оценить, есть ли там грызуны, в таких помещениях точно можно заразиться вирусом. Если соблюдать элементарные правила гигиены, проблем не будет никаких», — сказал Онищенко.

Врач отметил, что инкубационный период этого вируса составляет от трех дней до трех недель, поэтому он может с легкостью передаваться от носителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач разъяснила риски заражения хантавирусом от грызунов. Смертельное заболевание угрожает только тем, кто вступает в прямой контакт с продуктами жизнедеятельности вредителей. По словам специалиста, эту разновидность патогена не фиксировали на территории России, что минимизирует риски для местных жителей.

