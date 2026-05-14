Продюсера певицы Линды могут отправить под домашний арест

Столичные следователи просят Тверской суд Москвы отправить саунд-продюсера певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаила Кувшинова под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Кувшинову меры пресечения в виде домашнего ареста, со сроком на два месяца. Доставленный в суд подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказала представитель суда.

Поводом для уголовного преследования стал многолетний конфликт вокруг авторских прав на песни заслуженного деятеля искусств России, продюсера Максима Фадеева. Речь идет о культовых композициях, которые исполняла Линда, среди них «Ворона», «Мало огня», «Северный ветер» и «Песни тибетских лам».

Саму Линду задержали для допроса в качестве свидетеля утром 12 мая. После дачи показаний артистку отпустили — сейчас она проходит по делу как подозреваемая. Следствие считает, что она может быть причастна к незаконному переоформлению прав на песни на свое имя.

