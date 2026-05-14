Продюсера певицы Линды могут отправить под домашний арест

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 17 0

Такую меру запросило следствие.

Что грозит продюсеру певицы Линды

Фото: Карпухин Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Столичные следователи просят Тверской суд Москвы отправить саунд-продюсера певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаила Кувшинова под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Кувшинову меры пресечения в виде домашнего ареста, со сроком на два месяца. Доставленный в суд подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказала представитель суда.

Поводом для уголовного преследования стал многолетний конфликт вокруг авторских прав на песни заслуженного деятеля искусств России, продюсера Максима Фадеева. Речь идет о культовых композициях, которые исполняла Линда, среди них «Ворона», «Мало огня», «Северный ветер» и «Песни тибетских лам».

Саму Линду задержали для допроса в качестве свидетеля утром 12 мая. После дачи показаний артистку отпустили — сейчас она проходит по делу как подозреваемая. Следствие считает, что она может быть причастна к незаконному переоформлению прав на песни на свое имя.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:09
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу
20:01
Двое сотрудников ЗАЭС ранены в результате атаки украинских дронов
20:00
Продюсера певицы Линды могут отправить под домашний арест
19:50
«Можно заразиться»: дачников предупредили о местах распространения хантавируса
19:41
Лавров обсудил с главой МИД Индии стратегическое партнерство между странами
19:36
Столицу ожидает массовое нашествие комаров

Сейчас читают

Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Скрывали страшную травму: почему оставшаяся без пальца девочка не сразу попала к врачам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео