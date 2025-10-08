Британка брала у бойфренда деньги на лечение рака и делала пластические операции

Диана Кулманакова
Женщина увеличивала себе грудь.

Британка брала деньги у парня на пластику под видом лечения

Фото: www.globallookpress.com/Arkadius Kozera

Mirror: Британка симулировала рак, чтобы потратить деньги парня на пластику груди

Жительница Великобритании — 35-летняя Лора Макферсон — была признана виновной в том, что на протяжении нескольких лет обманывала своего партнера, утверждая, будто страдает от терминальной стадии рака. Полученные от него на лечение деньги она тратила на пластические операции и программы для похудения за границей. Об этом сообщает издание Mirror.

Макферсон лгала бойфренду, что у нее рак шейки матки, яичников, кишечника и груди. Женщина даже убедила в этом собственную дочь, делая постановочные фотографии в больничной обстановке и присылая поддельные отчеты из клиник.

Она утверждала, что нуждается в лечении в частной австрийской клинике, а позже — что ей удалили матку и назначили химиотерапию в Королевской больнице Дерби. На самом деле деньги партнера шли на пластику груди, косметологические процедуры и программы похудения.

Потерпевший Джон Леонард, чья компания Ultra Events собрала около 40 миллионов фунтов (около 4,4 миллиарда рублей) для фондов борьбы с раком, отдал избраннице 25 тысяч фунтов собственных средств (около 2,7 миллиона рублей), а также подарил ей часы премиальной марки за 30 тысяч фунтов (около 3,3 миллиона рублей) в честь «выздоровления».

Суд обязал Макферсон вернуть около 31 тысячи фунтов стерлингов до 5 января. Деньги, как ожидается, поступят от продажи часов.

Во время слушаний судья Джонатан Стро назвал женщину «злой и коварной лгуньей», которая «пять лет водила за нос всех вокруг».

«Наконец-то все закончилось. Это восемь с половиной тяжелых лет. Она — ужасный, лживый человек», — прокомментировал Леонард решение суда.

