Любовь прошла? Невеста Лепса намекнула на расставание

Невеста Григория Лепса намекнула на разрыв с певцом

Девятнадцатилетняя Аврора Киба, возлюбленная народного артиста России Григория Лепса, допустила, что их помолвка может не состояться. Об этом, как сообщает 7Дней.ru.

По словам Кибы, отношения с артистом осложнились из-за его финансовых трудностей. В шутливой форме девушка заявила, что теперь не исключает появления в ее жизни «второго мужа» — более обеспеченного.

Поводом для таких размышлений стали снимки с Недели моды в Париже, где актриса и журналистка Лорен Санчес и модель Джорджина Родригес продемонстрировали украшения стоимостью около 12 миллионов долларов. Киба отметила, что не отказалась бы от кольца с бриллиантом не хуже, чем у возлюбленных предпринимателя Джеффа Безоса и футболиста Криштиану Роналду.

«Мда… Ну, что тут скажешь… Оставим это для второго мужа. Пожалеем Гришу, а то придется всему шоу-бизнесу скидываться», — написала Киба.

До этого поклонники обратили внимание, что девушка начала называть певца «мужем», вызвав слухи о тайной свадьбе. Однако сам Лепс утверждает, что официально отношения они не оформляли и в ЗАГС пока не собираются.

