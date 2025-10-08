Дочь Робина Уильямса потребовала прекратить рассылку видео с ИИ-копией ее отца

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 65 0

Актер покончил с собой в 2014 году.

Этично ли использовать дипфейки умерших людей

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Зельда Уильямс, дочь покойного актера Робина Уильямса, обратилась к фанатам с просьбой прекратить присылать ей видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, на которых «оживает» ее отец. Об этом сообщает Mirror.

Публикации с дипфейками Уильямса, покончившего с собой в 2014 году в возрасте 63 лет, стали вирусными в TikTok и других соцсетях. Пользователи создают даже фальшивые интервью, используя технологии нейросетей.

«Пожалуйста, просто перестаньте присылать мне видео с папой, созданные искусственным интеллектом. Перестаньте думать, что я хочу это увидеть. Я не хочу», — поделилась Зельда в личном блоге.

Она добавила, что подобные ролики — не дань уважения, а форма цифрового надругательства.

«Если в вас есть хоть капля порядочности, просто перестаньте так поступать с ним, со мной и вообще со всеми. Это глупо, это пустая трата времени и сил. Поверь мне, это не то, чего бы он хотел», — обратилась дочь актера к его фанатам.

Зельда подчеркнула, что наблюдать, как технологии ИИ «сводят наследие реальных людей к дешевым имитациям», ей невыносимо.

«Вы не создаете искусство — вы делаете отвратительные, переработанные хот-доги из жизни людей и их творчества ради лайков. Это отвратительно», — написала Зельда.

Робин Уильямс страдал от тяжелых проблем с психическим здоровьем и, как выяснилось после вскрытия, от деменции с тельцами Леви — заболевания, вызывающего галлюцинации, бессонницу и потерю двигательной активности.

Зельда не единственная, кто выступил против неэтичного использования ИИ в индустрии развлечений. Среди актеров, осуждающих дипфейки, — Том Хэнкс, Киану Ривз, Николас Кейдж и Эмили Блант.

В последние месяцы внимание к теме только усилилось: голливудская Гильдия киноактеров резко отреагировала на появление агентства, продвигающего актрису с искусственным интеллектом Тилли Норвуд, а певица-нейросеть Ксания Моне заключила контракт на миллион долларов. Эти случаи усилили тревогу среди артистов — как далеко может зайти использование ИИ, когда речь идет о чужих лицах, голосах и памяти.

