Молекулярная архитектура: названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 года

Нобелевскую премию по химии в 2025 году выиграл японец Сусуму Китагаве

Нобелевский комитет объявил, что премию по химии получили японец Сусуму Китагава, австралиец Ричард Робсон и американец Омар Ягхи за создание новых форм молекулярной архитектуры, позволяющих строить металлоорганические каркасы. Эти конструкции представляют собой кристаллы с крупными полостями, где ионы металлов выступают «краеугольными камнями», а длинные органические молекулы на основе углерода соединяют их между собой.

По информации пресс-релиза, металлоорганические каркасы открывают новые возможности для науки и промышленности. Их можно использовать для улавливания углекислого газа, извлечения влаги из воздуха в пустынях, хранения токсичных газов, а также в качестве катализаторов для химических реакций. Сегодня созданы уже десятки тысяч различных вариантов таких структур.

Председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке отметил, что металлоорганические каркасы обладают огромным потенциалом и позволяют проектировать материалы с уникальными функциями, ранее недоступными ученым.

Лауреаты работают в университетах разных стран: Китагава — профессор Университета Киото (Япония), Робсон — Университет Мельбурна (Австралия), Ягхи — Калифорнийского университета (США). Их работы демонстрируют международный характер современной химической науки и синтез теории с практическими приложениями.

Применение разработанных металлоорганических каркасов может стать ключевым элементом в решении экологических задач, создании новых материалов и развитии химической промышленности в глобальном масштабе, открывая перспективы для устойчивого использования ресурсов и технологий будущего.

