Нобелевка по литературе-2025: кто получит престижную премию

«Известия»: Мураками и Рушди могут стать возможными лауреатами Нобелевки-2025

В четверг по всему миру внимание интеллектуалов будет приковано к объявлению лауреата Нобелевской премии по литературе. Эта награда — не только самая престижная, но и одна из самых непредсказуемых: предсказать имя победителя невозможно, даже несмотря на ежегодные рейтинги букмекеров.

Как правило, ставки и реальные итоги почти не совпадают — вероятно, так произойдет и в этом году. Специально для «Известий» свои размышления о главных интригах премии поделился Сергей Рубис, возглавляющий департамент художественной литературы в издательстве «АСТ».

Кого точно не назовут победителем

Можно почти наверняка утверждать, что в этом году награда уйдет к писателю-мужчине. С 2018 года Нобелевский комитет строго чередует пол лауреатов, а прошлогодняя премия досталась корейской писательнице Хан Ган. Женщины ни разу не получали премию два года подряд — такова устоявшаяся традиция.

Если смотреть на географию, то писатели из Южной Америки давно не попадали в список лауреатов. Последним стал перуанский автор Марио Варгас Льоса в 2010 году. Среди потенциальных кандидатов сейчас называют аргентинца Сесара Айру, однако букмекеры не считают его главным претендентом.

По их мнению, самые высокие шансы — у почти неизвестного в России австралийца Джеральда Мернейна. Писатель, поэт и эссеист уже не первый год входит в число фаворитов с коэффициентом 5 к 1.

Среди более узнаваемых имен — индийский писатель Амитав Гош, автор «Макового моря», «Огненного потока» и других книг, в которых затрагиваются острые социальные вопросы — от экологии до наследия колониализма. Не меньший интерес вызывает венгерский автор Ласло Краснохоркаи — лауреат Букеровской премии 2015 года.

Его экспериментальный роман Herscht 07769 (в России не переведен), представляющий собой одно непрерывное предложение на 400 страниц, считается одновременно сложным и, как ни странно, одним из самых доступных произведений писателя.

Есть в списке фаворитов и Кристина Ривера Гарза из Мексики — обладательница Пулитцеровской премии. Однако ее возможная победа означала бы нарушение традиции чередования полов.

Нобелевский комитет любит неожиданности

Несмотря на уверенность букмекеров, их рейтинги редко отражают истинные настроения внутри жюри. Так, в 2024 году победу одержала Хан Ган — автор «Вегетарианки», шансы которой оценивались как 33 к 1. Схожие котировки в этом году у культовой Маргарет Этвуд — автора «Рассказа служанки».

Когда неожиданность становится нормой

Предсказать победителя Нобелевской премии по литературе — дело неблагодарное. Комитет традиционно отдает предпочтение не самым популярным авторам, а тем, чьи произведения отличает оригинальность, смелость и нестандартный литературный подход. К примеру, в 2020 году премия ушла к поэтессе из США Луизе Глюк.

По мнению жюри, она удостоилась награды «за уникальный поэтический голос, превращающий личное в универсальное через строгую красоту». Глюк призналась, что была поражена: «Первой моей мыслью было: „У меня больше не будет друзей“, потому что большинство моих друзей — писатели».

Комитет стремится обращать внимание на авторов из разных регионов мира, хотя его часто упрекают в пристрастии к европейским писателям. За последние десять лет среди лауреатов едва ли можно найти «звезд» массовой литературы — пожалуй, только Боб Дилан и Кадзуо Исигуро. Но даже их победа, скорее, подчеркивает, что иногда премию дают за весь вклад в литературу.

Рушди, Альенде, Этвуд: награда за карьеру?

Не исключено, что в этом году лауреатом снова станет автор, чье имя давно обсуждается в этом контексте. Среди таких претендентов — Томас Пинчон, Исабель Альенде и Салман Рушди. Последний — фигура особенно примечательная. Его творчество сочетает в себе западные и восточные культурные традиции, отличается новаторским стилем и оказало огромное влияние на литературу.

Более того, после покушения, в результате которого писатель лишился зрения на один глаз, он продолжил работать и сохранять свою позицию, не отступая от принципов. Однако такая награда может быть воспринята как политически мотивированная, а комитет, как правило, старается избегать политической подоплеки.

Еще один постоянный участник списка ставок — японец Харуки Мураками. Однако, по мнению Сергея Рубиса, его имя букмекеры включают в список скорее из соображений узнаваемости: нужно хотя бы одно имя, понятное массовому читателю.

Тайна за семью печатями

Обсуждения в шведском Нобелевском комитете, состоящем из 18 человек, проходят строго конфиденциально. Информация о выборах хранится в секрете и становится доступной только спустя 50 лет после вручения премии. К тому моменту большинство членов жюри уже не смогут прокомментировать свое решение.

Поэтому все, что остается литературному миру до 9 октября — это гадать и наблюдать, кому достанутся 11 миллионов шведских крон, что составляет около 967 000 евро.

