Вегетарианец со Шри-Ланки подавился поданным мясным бортпитанием и умер

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 69 0

Ему отказали в заранее заказанном растительном блюде.

Могут ли отказать в вегетарианском питании на борту самолета

Фото: 5-tv.ru

Daily Маil: Вегетарианец подавился поданным мясным бортпитанием и умер

Кардиолог Асока Джаявира, строго придерживавшийся вегетарианской диеты, умер после того, как ему подали мясное блюдо во время перелета Qatar Airways из Лос-Анджелеса на Шри-Ланку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Семья утверждает, что 85-летнему мужчине отказали в заказанном заранее вегетарианском меню и предложили съесть из блюда все кроме мяса. Попытавшись отделить кусочки мяса от гарнира, Джаявира подавился едой и потерял сознание.

Экипаж попытался оказать помощь и связался со службой экстренной помощи, однако пилот отказался совершить экстренную посадку, сославшись на то, что самолет пролетает над Северным полярным кругом.

Однако родственники погибшего утверждают, что лайнер в тот момент находился над территорией США, примерно над Висконсином, и мог без труда изменить курс.

«Пока самолет наконец приземлился в Эдинбурге, отец был без сознания уже три с половиной часа», — говорится в иске о неправомерном причинении смерти, поданному его сыном Сурьей.

Врачи зафиксировали смерть Джаявиры от аспирационной пневмонии — воспаления легких, вызванного попаданием частиц пищи в дыхательные пути.

Qatar Airways предлагает 19 типов специальных бортовых меню, включая семь вегетарианских, однако, как утверждает семья, в день трагедии соответствующих блюд на борту не оказалось. Перевозчик пока не прокомментировал ситуацию.

