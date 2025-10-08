Ковальчук оценил развитие отрасли двигателестроения в России

Президент НИЦ «Курчатовский институт» посетил завод ОДК-Климов.

Михаил Ковальчук: на заводе ОДК-Климов делают уникальные двигатели

Отрасль двигателестроения в России отличается высоким уровнем развития. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе посещения предприятия ОДК-Климов. Завод разрабатывает авиационные газотурбинные двигатели для военной и гражданской авиации.

Ковальчук подчеркнул: ОДК-Климов — новое предприятие, оснащенное передовыми, современными технологиями.

«Здесь делают то, чего в мире практически нигде нет. Пальцев на руках больше, чем мест, где это делают. Что еще важно: это абсолютно потрясающее новое предприятие! Молодые сотрудники, у которых горят глаза. Это означает очень хорошие хорошие перспективы…», — отметил он в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Также президент НИЦ «Курчатовский институт» добавил, что еще со времен Советского Союза, страна обладала высоким уровнем отрасли двигателестроения, именно поэтому важно в полной мере развивать и продолжать эту работу.

«Сберегая мысль, вы сберегаете будущее. Это главный результат того, что я здесь увидел», — заключил Ковальчук.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Россия входит в пятерку лидеров по авиационным и ракетным двигателям. По словам президента, за последние четыре года объемы поставок авиационных двигателей выросли более чем на 50% — с 791 до 1227 единиц.

