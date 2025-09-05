Путин: Россия входит в пятерку лидеров по авиационным и ракетным двигателям

Айшат Татаева
За последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50% — с 791 до 1227 штук.

РФ вошла в пятерку по разработке, а также выпуску авиационных и ракетных двигателей, сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

«Подчеркну, что как в советское время, так и сегодня Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей», — подчеркнул Путин.

По словам президента, за последние четыре года объемы поставок авиационных двигателей выросли более чем на 50% — с 791 до 1227 единиц.

Президент РФ ранее прилетел в Самару, он проводит совещание по двигателестроению на заводе «ОДК-Кузнецов», который входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации», принадлежащей госкорпорации «Ростех». Это предприятие специализируется на проектировании, производстве, техническом обслуживании и ремонте газотурбинных и ракетных двигателей.

Самара стала уже четвертым городом, который президент посетил в течение последних нескольких дней. С 31 августа по 2 сентября он находился в китайском Тяньцзине, затем 3 сентября провел рабочие встречи в Пекине, а 4 и 5 сентября принял участие в мероприятиях Восточного экономического форума во Владивостоке.

