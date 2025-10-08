На премьера Италии Мелони подали иск в МУС из-за «соучастия в геноциде»

На премьер-министра Италии Мелони подали иск в МУС за якобы соучастия в геноциде

Неожиданно было узнать, что в морской блокаде сектора Газа обвиняют итальянского премьера Джорджу Мелони. На главу кабинета министров подали иск в Международный уголовный суд (МУС) с официальной формулировкой «соучастие в геноциде». Мелони по-итальянски эмоционально ответила на это.

«На меня, а также министра Крозетто, министра Таяни и, насколько я знаю, генерального директора оборонного холдинга „Леонардо“ Роберто Чинголани, подали в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Думаю, что в мире и в истории нет другого подобного случая», — рассказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Любопытно, что Европа в свое время в полном составе открыла двери для Международного уголовного суда, ратифицировав Римский статут. В этом году опомнилась Венгрия, поспешив оттуда выйти.

Полномочия МУС не признают главные политические тяжеловесы планеты — Россия, США, Китай, Индия, Иран и, кстати, Израиль, чей премьер Нетаньяху сам получил ордер на арест за преступления против человечности в секторе Газа. И вот теперь вынужден облетать европейские страны по кривой траектории, чтобы не нарваться на задержание.

А вот Мелони, похоже, попала в переплет. Если иск против нее попадет на рассмотрение, ей может грозить реальный тюремный срок в Гааге.

