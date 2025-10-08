В Новосибирске мужчина ногами раздавил голову пассажирке трамвая

В Новосибирске нетрезвый мужчина напал на кондуктора и избил ногами пассажирку трамвая, которая заступилась за него. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, конфликт возник из-за того, что кондуктор долго выдавала чек об оплате проезда. Мужчина повредил кассовый аппарат, распылил в салоне перцовый баллончик. Затем дебошир накинулся на пассажирку — та вступилась за кондуктора.

Свидетели утверждают, что мужчина вытолкал женщину из трамвая и топтал ее голову ногами до тех пор, пока другой человек не вмешался. Женщина получила серьезные травмы.

Ранее в Санкт-Петербурге иностранный пассажир устроил переполох в автобусе, громко крича, что, по его мнению, он имеет право не платить.

«Я гражданин США, не имеете права», — заявлял он.

В Санкт-Петербурге произошел еще один похожий инцидент — мужчина устроил конфликт с другими пассажирами рейсового автобуса, угрожая им оружием. Ссора произошла между ним и парой — мужчиной и женщиной, точные причины разногласия неизвестны. Во время конфликта агрессивный пассажир достал пистолет и стал запугивать им соседей. Вскоре он вышел на одной из остановок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.