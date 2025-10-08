Апелляционная палата Кишинева отказалась освобождать Гуцул

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Глава Гагаузии обвиняется в Молдавии в якобы незаконном финансировании запрещенной в стране партии «Шор».

В чем обвиняется глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Апелляционная палата Кишинева отказала в ходатайстве об освобождении из-под стражи главы Гагаузии Евгении Гуцул на время разбирательств. Об этом сообщает ТАСС.

«Протест адвоката Натальи Байрам против постановления суда сектора Буюканы о применении превентивной меры в отношении Евгении Гуцул отклоняется как необоснованный», — заявил судья Виталий Будеч.

Ранее, 5 августа, Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы якобы за то, что она незаконно финансировала запрещенную в Молдавии партию «Шор». Она отвергает все обвинения и называет приговор «политической расправой». По ее словам, президент Молдавии Майя Санду использует репрессии.

Кроме того, прокуратура Молдавии возбудила уголовные дела против целого ряда оппозиционных политиков. Сотрудники правоохранительных органов Кишинева задерживали депутатов в аэропорту после посещения России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что родственник Гуцул рассказал о запугивании властями Молдавии граждан на парламентских выборах 28 сентября.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

